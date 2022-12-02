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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42789 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 80163 перегляди

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Від 9° морозу до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Від 9° морозу до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 824101 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. На частині території України сьогодні очікуються опади, на дорогах - ожеледиця, температура повітря протягом доби коливатиметься від 9° морозу до 9° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 2 грудня хмарно з проясненнями. У південно-західних областях невеликий сніг, вдень з дощем, місцями ожеледь; на решті території без істотних опадів.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході та південному сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у північних та східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
В Криму дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

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