Від 9° морозу до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На частині території України сьогодні очікуються опади, на дорогах - ожеледиця, температура повітря протягом доби коливатиметься від 9° морозу до 9° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 2 грудня хмарно з проясненнями. У південно-західних областях невеликий сніг, вдень з дощем, місцями ожеледь; на решті території без істотних опадів.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний, 5-10 м/с, на сході та південному сході місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, у північних та східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
В Криму дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.