От 9° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 4081 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 16274 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104730 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114117 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118851 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153815 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117697 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143880 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104634 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. По Украине сегодня ожидаются дожди, на западе при этом без осадков. Воздух днем прогреется максимум до 30 градусов тепла, в Киевской области - до 20 градусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"13 июля в западных областях без осадков, на остальной территории кратковременный дождь, гроза, в восточной части местами град", - сообщили синоптики.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, в южных и восточных областях ночью 15-20°, днем 25-30°.

13 июля в Киевской области ночью и утром кратковременный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, по области местами град; днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 12-14°, днем около 20°.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.

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