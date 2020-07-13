От 9° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По Украине сегодня ожидаются дожди, на западе при этом без осадков. Воздух днем прогреется максимум до 30 градусов тепла, в Киевской области - до 20 градусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"13 июля в западных областях без осадков, на остальной территории кратковременный дождь, гроза, в восточной части местами град", - сообщили синоптики.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, в южных и восточных областях ночью 15-20°, днем 25-30°.
13 июля в Киевской области ночью и утром кратковременный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, по области местами град; днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 12-14°, днем около 20°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.