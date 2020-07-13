Від 9° до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. По Україні сьогодні очікуються дощі, на заході при цьому без опадів. Повітря вдень прогріється максимально до 30 градусів тепла, на Київщині - до 20 градусів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"13 липня в західних областях без опадів, на решті території короткочасний дощ, гроза, у східній частині подекуди град", - повідомили синоптики.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, у південних та східних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°.
13 липня на Київщині вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, під час грози шквалисте посилення вітру 15-20 м/с, по області місцями град; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.