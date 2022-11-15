От 8° мороза до 14° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 15 ноября без осадков. В северных, центральных и южных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​3-8° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области 9-14°; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем ​​6-8°.