От 8° мороза до 14° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Утренние туманы и до 14 градусов тепла днем ожидаются сегодня по Украине. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 15 ноября без осадков. В северных, центральных и южных областях ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области 9-14°; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.