Від 8° морозу до 14° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 15 листопада без опадів. У північних, центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 9-14°; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.