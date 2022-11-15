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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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07:46 • 32409 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 132384 перегляди

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31 березня, 18:26 • 155914 перегляди

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Від 8° морозу до 14° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Від 8° морозу до 14° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 321304 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ранкові тумани та до 14 градусів тепла вдень очікуються сьогодні по Україні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 15 листопада без опадів. У північних, центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 9-14°; у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

Українські Національні Новини

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