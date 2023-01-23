От 6° мороза до 12° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Погода без осадков ожидается сегодня по Украине, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 6 градусов мороза до 12 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 23 января без осадков. В Карпатах ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем в западных областях 0-5° тепла, днем на Закарпатье 7-12°; на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях ночью 1-6° мороза.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура по области ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.