От 6° мороза до 12° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 23 января без осадков. В Карпатах ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в западных областях 0-5° тепла, днем на Закарпатье 7-12°; на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях ночью 1-6° мороза.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура по области ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.