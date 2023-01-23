Від 6° морозу до 12° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 23 січня без опадів. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень в західних областях 0-5° тепла, вдень на Закарпатті 7-12°; на решті території від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях вночі 1-6° морозу.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.