Від 6° морозу до 12° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Погода без опадів очікується сьогодні по Україні, температура повітря протягом доби коливатиметься від 6 градусів морозу до 12 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 23 січня без опадів. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень в західних областях 0-5° тепла, вдень на Закарпатті 7-12°; на решті території від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях вночі 1-6° морозу.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.