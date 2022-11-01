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14 марта, 19:57 • 74814 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 105880 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 102958 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 134478 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135905 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111915 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 105717 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92005 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111256 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136638 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
От 3° мороза до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 3° мороза до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 229763 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня по Украине ожидается сухая погода, ночью - морозы, днем - до 20 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 1 ноября по Украине переменная облачность, без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на западе страны и юге Одесской области 3-8° тепла; днем 7-12°, в западных и юго-западных областях 13-18°, на Прикарпатье до 20°.

Погода в столичном регионе

1 ноября по Киевской области переменная облачность. Без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла.

По Киеву переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 10°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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