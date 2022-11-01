От 3° мороза до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 1 ноября по Украине переменная облачность, без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный (в западных областях - южный), 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на западе страны и юге Одесской области 3-8° тепла; днем 7-12°, в западных и юго-западных областях 13-18°, на Прикарпатье до 20°.

Погода в столичном регионе

1 ноября по Киевской области переменная облачность. Без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла.

По Киеву переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 10°.