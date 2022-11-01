Від 3° морозу до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 1 листопада по Україні мінлива хмарність, без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний (у західних областях - південний), 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни та півдні Одещини 3-8° тепла; вдень 7-12°, у західних та південно-західних областях 13-18°, на Прикарпатті до 20°.

Погода у столичному регіоні

1 листопада по Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла.

По Києву мінлива хмарність. Без опадів. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.