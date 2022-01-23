От 15° мороза до 5° тепла: синоптики дали прогноз до конца января
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Январь простится с украинцами небольшим снегом и потеплением. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз на 23-24 января
23 января в западных, днем в юго-восточных областях, 24 января в восточных, днем и в центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек.
Температура ночью и днем 4-9° мороза (ночью 23 января на Левобережье местами до 13°, днем 23 января в Украине 1-6° мороза), на юге страны 23 января около 0°, 24 января 0-5° мороза.
В Карпатах 23 января временами снег, 24 января без осадков, температура ночью и днем 12-17° мороза.
Прогноз на 25-26 января
Небольшой снег, 25 января в северных, 26 января днем в западных областях без существенных осадков.
Температура 25 января ночью 8-14° мороза, днем 4-9° мороза (в западных областях местами 0-2° тепла), в южной части ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза; 26 января ночью 4-9° мороза, на северо-востоке и востоке страны до 13°, днем 1-7° мороза, в западных областях ночью и днем 0-5° мороза.
В Карпатах небольшой снег, температура ночью 25 января 17-23° мороза, 26 января 9-15° мороза, днем 5-11° мороза.
Ориентировочный прогноз на 27-31 января
Небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах, восточных и северо-восточных областях при прояснениях до 15° мороза, днем 1-6° мороза; 30-31 января (кроме востока и северо-востока) ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части (кроме Запорожской области) 0-5° тепла.
Напомним
Сегодня, 23 января, Украину накроют снегопады. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -6.