Погода: сьогодні в Україні очікуються снігопади
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні, 23 січня, Україну накриють снігопади. Температура повітря коливатиметься від -2 до -6. Про це повідомляє УНН, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні у всіх областях очікується снігопад. Температура повітря складе:
на заході вдень -2-5, а вночі -5-8,
на півночі вдень -3-5, а вночі -6-9,
на сході вдень -4-6, а вночі -10-12,
на півдні вдень -1+1, а вночі -5-7.
У Києві сьогодні снігопад. Вдень буде -2-4, а вночі -5-7.