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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 11550 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Погода: сьогодні в Україні очікуються снігопади

Погода: сьогодні в Україні очікуються снігопади

Київ • УНН

 • 20778 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні, 23 січня, Україну накриють снігопади. Температура повітря коливатиметься від -2 до -6. Про це повідомляє УНН, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні у всіх областях очікується снігопад. Температура повітря складе:

на заході вдень -2-5, а вночі -5-8,

на півночі вдень -3-5, а вночі -6-9,

на сході вдень -4-6, а вночі -10-12,

на півдні вдень -1+1, а вночі -5-7.

У Києві сьогодні снігопад. Вдень буде -2-4, а вночі -5-7.

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