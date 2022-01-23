Погода: сьогодні в Україні очікуються снігопади

Сьогодні у всіх областях очікується снігопад. Температура повітря складе:

на заході вдень -2-5, а вночі -5-8,

на півночі вдень -3-5, а вночі -6-9,

на сході вдень -4-6, а вночі -10-12,

на півдні вдень -1+1, а вночі -5-7.

У Києві сьогодні снігопад. Вдень буде -2-4, а вночі -5-7.