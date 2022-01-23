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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 48787 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Від 15° морозу до 5° тепла: синоптики дали прогноз до кінця січня

Від 15° морозу до 5° тепла: синоптики дали прогноз до кінця січня

Київ • УНН

 • 34593 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Січень попрощається з українцями невеликим снігом та потеплінням. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз на 23-24 січня

23 січня у західних, вдень і в південно-східних областях, 24 січня у східних, вдень і в центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень 4-9° морозу (вночі 23 січня на Лівобережжі місцями до 13°, вдень 23 січня в Україні 1-6° морозу), на півдні країни 23 січня близько 0°, 24 січня 0-5° морозу.

В Карпатах 23 січня часом сніг, 24 січня без опадів, температура вночі та вдень 12-17° морозу.

Прогноз на 25-26 січня

Невеликий сніг, 25 січня у північних, 26 січня вдень у західних областях без істотних опадів.

Температура 25 січня вночі 8-14° морозу, вдень 4-9° морозу (у західних областях місцями 0-2° тепла), у південній частині вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу; 26 січня вночі 4-9° морозу, на північному сході та сході країни до 13°, вдень 1-7° морозу, у західних областях вночі та вдень 0-5° морозу.

В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 25 січня 17-23° морозу, 26 січня 9-15° морозу, вдень 5-11° морозу.

Орієнтовний прогноз на 27-31 січня

Невеликий, місцями помірний сніг. Температура вночі 7-12° морозу, в Карпатах, східних та північно-східних областях при проясненнях до 15° морозу, вдень 1-6° морозу; 30-31 січня (крім сходу та північного сходу) вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині (крім Запорізької області) 0-5° тепла.

Нагадаємо

Сьогодні, 23 січня, Україну накриють снігопади. Температура повітря коливатиметься від -2 до -6.

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