Від 15° морозу до 5° тепла: синоптики дали прогноз до кінця січня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Січень попрощається з українцями невеликим снігом та потеплінням. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз на 23-24 січня
23 січня у західних, вдень і в південно-східних областях, 24 січня у східних, вдень і в центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вночі та вдень 4-9° морозу (вночі 23 січня на Лівобережжі місцями до 13°, вдень 23 січня в Україні 1-6° морозу), на півдні країни 23 січня близько 0°, 24 січня 0-5° морозу.
В Карпатах 23 січня часом сніг, 24 січня без опадів, температура вночі та вдень 12-17° морозу.
Прогноз на 25-26 січня
Невеликий сніг, 25 січня у північних, 26 січня вдень у західних областях без істотних опадів.
Температура 25 січня вночі 8-14° морозу, вдень 4-9° морозу (у західних областях місцями 0-2° тепла), у південній частині вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу; 26 січня вночі 4-9° морозу, на північному сході та сході країни до 13°, вдень 1-7° морозу, у західних областях вночі та вдень 0-5° морозу.
В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 25 січня 17-23° морозу, 26 січня 9-15° морозу, вдень 5-11° морозу.
Орієнтовний прогноз на 27-31 січня
Невеликий, місцями помірний сніг. Температура вночі 7-12° морозу, в Карпатах, східних та північно-східних областях при проясненнях до 15° морозу, вдень 1-6° морозу; 30-31 січня (крім сходу та північного сходу) вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині (крім Запорізької області) 0-5° тепла.
Нагадаємо
Сьогодні, 23 січня, Україну накриють снігопади. Температура повітря коливатиметься від -2 до -6.