От 1° мороза до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Сухая погода ожидается сегодня в Украине. Ночью при этом - до 1 градуса мороза, днем - до 19 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 7 октября без осадков.
Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных и юго-восточных областей порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла; на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Киеве 1-3° тепла; днем 11-13° тепла.
Добавим
Сегодня, 7 октября, в мире отмечают Международный день почтальона, а верующие чтят память мученицы Феклы.