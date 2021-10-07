7 жовтня відзначають Міжнародний день листоноші

Міжнародний день листоноші

Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші. А вже за два дні професійне свято відзначатимуть працівники поштової служби.

Напевне, єдина професія, яка фактично не зазнала змін майже протягом століття, — це професія листоноші. Раніше люди цієї професії з важкими сумками, наповненими газетами, листами, попри негоду, обходили, а пізніше об’їжджали на велосипеді майже кожне селянське подвір’я, розповідали новини, спілкувалися з людьми. Нині після того, як весь світ окутала павутина Інтернету, а знайти гроші на передплату друкованих видань селянину не так просто, преси і листів у сумках листонош поменшало. Однак збільшилось кількість грошових переказів та пенсій, оскільки у сільській глибинці нині живуть переважно пенсіонери, яким надає допомогу держава та діти, які перебралися в міста. Тому Всесвітній день пошти українські листоноші мають повне право називати і своїм святом.

Своєю чергою, професія листоноші відіграє важливу роль у нашому житті, оскільки вже багато років пошта залишається одним із найдоступніших і популярних видів комунікації, а також надійним способом передачі й доставки письмової кореспонденції та друкованих видань.

В час розвитку нових технологій ми продовжуємо заглядати і в поштову скриньку. Тому безумовно гарантом успішного розвитку вітчизняної пошти є передусім повсякденна робота її працівників.

Релігійні свята

7 жовтня відзначають свято Теклі Іконійської. Текля – це уособлення вірності Христу та відданості принципам. У 18 років дівчина, що походила з язичницької родини, вирішила вийти заміж, але почувши проповідь апостола Павла, увірувала у Спасителя.

Звісно, поганська братія не змогла змиритися з тим, що їх землячка стала іншої віри та вигадали для неї тортури. Теклю завели на велике вогнище. Дівчина вже прощалася зі своїм життям, але дощ пішов та загасив полум’я. Бог врятував свою вірянку, а вона у вдячність йому навернула рідних до християнства.

У четвер, 7 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, а також Текля (Фекла).