7 октября отмечают Международный день почтальона

Международный день почтальона

Сегодня, 7 октября, в мире отмечают Международный день почтальона. А уже через два дня профессиональный праздник будут отмечать работники почтовой службы.

Наверное, единственная профессия, которая фактически не изменилась на протяжении почти века, — это профессия почтальона. Раньше люди этой профессии с тяжелыми сумками, наполненными газетами, письмами, несмотря на непогоду, обходили, а позже объезжали на велосипеде почти каждое крестьянское подворье, рассказывали новости, общались с людьми. Сейчас после того, как весь мир окутала паутина Интернета, а найти деньги на подписку печатных изданий крестьянину не так просто, прессы и писем в сумках почтальонов меньше. Однако увеличилось количество денежных переводов и пенсий, поскольку в сельской глубинке сейчас живут в основном пенсионеры, которым оказывает помощь государство и дети, которые перебрались в города. Поэтому Всемирный день почты украинские почтальоны имеют полное право называть и своим праздником.

В свою очередь, профессия почтальона играет важную роль в нашей жизни, поскольку уже много лет почта остается одним из самых доступных и популярных видов коммуникации, а также надежным способом передачи и доставки письменной корреспонденции и печатных изданий.

Во время развития новых технологий мы продолжаем заглядывать и в почтовый ящик. Поэтому безусловно гарантом успешного развития отечественной почты является прежде всего повседневная работа ее сотрудников.

Религиозные праздники

7 октября отмечают праздник Феклы Иконийский. Фекла — это олицетворение верности Христу и преданности принципам. В 18 лет девушка, будучи родом из языческой семьи, решила выйти замуж, но услышав проповедь апостола Павла, уверовала в Спасителя.

Конечно, языческая братия не смогла смириться с тем, что их землячка стала другой веры и придумали для нее пытки. Теклю завели на большой костер. Девушка уже прощалась со своей жизнью, но дождь пошел и погасил пламя. Бог спас свою верующую, а она в благодарность ему обратила родных в христианство.

В четверг, 7 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, а также Фекла (Текля).