Від 1° морозу до 19° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 7 жовтня без опадів.

Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у більшості західних та південно-східних областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла; на Закарпатті вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Києві 1-3° тепла; вдень 11-13° тепла.

Додамо

Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам'ять мучениці Теклі.