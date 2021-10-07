Від 1° морозу до 19° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Суха погода очікується сьогодні в Україні. Уночі при цьому - до 1 градуса морозу, удень - до 19 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 7 жовтня без опадів.
Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у більшості західних та південно-східних областей пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла; на Закарпатті вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Києві 1-3° тепла; вдень 11-13° тепла.
Додамо
Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам'ять мучениці Теклі.