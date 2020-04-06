От 0° до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине в понедельник, 6 апреля, осадков не ожидается, воздух днем местами прогреется до 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Так, 6 апреля в Украине сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 10-15 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье - до 18 градусов тепла.
В Киевской области 6 апреля без осадков, температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем - 11-14 градусов тепла.
Напомним, согласно данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.