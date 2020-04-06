От 0° до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93230 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102057 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104171 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103292 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111549 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100328 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104908 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106564 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131502 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 0° до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 0° до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 12150 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине в понедельник, 6 апреля, осадков не ожидается, воздух днем местами прогреется до 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Так, 6 апреля в Украине сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 10-15 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье - до 18 градусов тепла.

В Киевской области 6 апреля без осадков, температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем - 11-14 градусов тепла.

Напомним, согласно данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.

Украинские Национальные Новости

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