Від 0° до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні у понеділок, 6 квітня, опадів не очікується, повітря вдень місцями прогріється до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 6 квітня в Україні утримається суха погода. Температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень 10-15 градусів тепла, на Закарпатті та Прикарпатті - до 18 градусів тепла.
На Київщині 6 квітня без опадів, температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень - 11-14 градусів тепла.
Нагадаємо, згідно з даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.