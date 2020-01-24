Взрывчатку не нашли: в Киеве пять станций метро возобновили работу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Станции метро в центре Киева - "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" работают в обычном режиме. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
Так, в связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводили поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".
"Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, пять станций метро в центре Киева закрыли из-за угрозы взрыва.
Фото с Facebook Юлии Бабич.