Вибухівку не знайшли: у Києві п’ять станцій метро відновили роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Станції метро у центрі Києва - "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" та "Театральна" працюють у звичному режимі. Про це КП "Київський метрополітен" повідомило на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
Так, у зв’язку з анонімним дзвінком щодо мінування станцій правоохоронці проводили почергово перевірку станцій “Хрещатик”, “Площа Льва Толстого”, “Палац спорту”, “Золоті ворота” та “Театральна”.
“Правоохоронці провели необхідні перевірки. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції працюють у звичайному режимі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, п’ять станцій метро у центрі Києва закрили через загрозу вибуху.
Фото із Facebook Юлії Бабич.