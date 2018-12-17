Взрывы в Калиновке: завершено 20 судебных экспертиз

"В ходе досудебного расследования по диверсии на военных складах в Калиновке было назначено 35 судебных экспертиз, из них 20 проведено (судебная трасологическая, экспертизы материалов, веществ и изделий, судебная взрыво-техническая, судебная баллистическая и другие)", - говорится в ответе.

Также с целью определения причин взрыва, а также предоставление оценки действиям командования арсенала, назначена комплексная экспертиза. Ее выполнение в настоящее время продолжается из-за большого количества вопросов, подлежащих исследованию.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко назвал фактором, который влияет на темпы расследования взрывов на военных складах под Калиновкой Винницкой области, именно незавершение разминирования территории.



26 сентября 2017 года в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. С Калиновки и окружающих сел эвакуировали около 30 000 человек.



23 марта 2017 на складе боеприпасов в городе Балаклея, что на Харьковщине, произошел пожар. Боеприпасы от огня детонировали несколько дней. Поврежденные дома, пострадавшие и сумма убытков, превысила 200 млн грн.

Напомним, следствие считает основной версией взрывов в Калиновке, Балаклеи и под Ичней диверсии.