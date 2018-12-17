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Вибухи в Калинівці: завершено 20 судових експертиз

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У ході досудового розслідування щодо диверсії на військових складах у Калинівці було призначено 35 судових експертиз, з них 20 проведено. Про це Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України повідомила у відповідь на запит УНН.

Вибухи в Калинівці: завершено 20 судових експертиз

"У ході досудового розслідування щодо диверсії на військових складах у Калинівці було призначено 35 судових експертиз, з них 20 проведено (судова трасологічна,експертизи матеріалів, речовин та виробів, судова вибухо-технічна, судова балістична та інші)", - сказано у відповіді.

Також з метою визначення причин вибуху, а також надання оцінки діям командування арсеналу, призначено комплексну експертизу. ЇЇ виконання на даний час триває, через велику кількість питань, які підлягають дослідженню.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко назвав чинником, який впливає на темпи розслідування вибухів на військових складах під Калинівкою Вінницької області, саме незавершення розмінування території. 

26 вересня 2017 року у Калинівці розпочались вибухи на одному з найбільших складів боєприпасів ЗСУ. З Калинівки та навколишніх сіл евакуювали близько 30 тисяч осіб.

23 березня 2017 року на складі боєприпасів у місті Балаклія, що на Харківщині, сталася пожежа. Боєприпаси від вогню детонували кілька днів. Пошкоджені будинки, постраждалі та сума збитків, що перевищила 200 млн грн.

Нагадаємо, слідство вважає основною версією вибухів в Калинівці, Балаклеї та під Ічнею диверсії.

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