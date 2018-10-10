Генпрокурор назвав чинник, який впливає на розслідування вибухів у Калинівці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Чинником, який впливає на темпи розслідування вибухів на військових складах під Калинівкою Вінницької області є незавершення розмінування території. Про це Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив сьогодні журналістам в Києві, передає кореспондент УНН.
"Розслідування подібного роду злочинів є достатньо важким, бо на нинішній день на території Калинівки не закінчено розмінування, а це потрібно для експертиз, для встановлення суми збитків", - сказав Луценко.
Нагадаємо, слідство вважає основною версією вибухів в Калинівці, Балаклеї та під Ічнею диверсії.
26 вересня 2017 року близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа з подальшими вибухами боєприпасів.
Як повідомляв УНН, у межах розслідування вибухів у Калинівці оштрафовано офіцера за недбале ставлення до пропускного режиму.