Генпрокурор назвав чинник, який впливає на розслідування вибухів у Калинівці

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Чинником, який впливає на темпи розслідування вибухів на військових складах під Калинівкою Вінницької області є незавершення розмінування території. Про це Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив сьогодні журналістам в Києві, передає кореспондент УНН.