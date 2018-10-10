Генпрокурор назвал фактор, влияющий на расследование взрывов в Калиновке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Фактором, влияющим на темпы расследования взрывов на военных складах под Калиновкой Винницкой области является незавершение разминирования территории. Об этом Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил сегодня журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Расследование подобного рода преступлений является достаточно тяжелым, потому что на сегодняшний день на территории Калиновки не закончено разминирование, а это нужно для экспертиз, для установления суммы убытков", - сказал Луценко.
Напомним, следствие считает основной версией взрывов в Калиновке, Балаклеи и под Ичней диверсии.
26 сентября 2017 года около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов.
Как сообщал УНН, в рамках расследования взрывов в Калиновке оштрафован офицер за халатное отношение к пропускному режиму.