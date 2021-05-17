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Взрывы в Чехии: СМИ говорят, владелец компании по производству оружия Imex Group накануне был у отеля, где жили Мишкин и Чепига

Киев • УНН

 • 20686 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Владелец компании Imex Group, которая арендовала склады под Врбетице, накануне первого из двух взрывов провел около 40 минут возле гостиницы Corrado, где под фальшивыми фамилиями ранее поселились агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. К такому выводу пришли журналисты-расследователи издания Respekt, передает УНН.

Взрывы в Чехии: СМИ говорят, владелец компании по производству оружия Imex Group накануне был у отеля, где жили Мишкин и Чепига

Детали

Так, накануне взрыва на складе боеприпасов, руководитель Imex Group Петр Бернатик-младший, по данным его мобильного телефона, передвигался недалеко от гостиницы "Corrado" в Остраве. Тогда же в отеле была размещена пара российских агентов ГРУ, Анатолий Чепига и Александр Мишкин, подозреваемые во взрыве. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на пять достоверных источников, знакомых с ходом расследования.

Так, утром 15 октября 2014 Бернатик-младший ехал на служебной машине из своей квартиры в Остраве. Через полчаса езды он внезапно поехал в обратном направлении, чтобы сделать одну очень необычную остановку. Согласно данным о местоположении с мобильного телефона, он остановился у отеля Corrado.

"Он провел там около 40 минут", - рассказали Respekt источники, знакомые с ходом расследования.

Невозможно с уверенностью сказать, находился ли он в то время непосредственно в отеле, однако он мог находиться на расстоянии не более ста метров, отмечают журналисты.

В то время, по данным Respekt, в отеле Corrado останавливалась пара россиян. Они были указаны в гостевой книге под именами Александр Петров и Руслан Боширов, что подтвердил изданию владелец гостиницы Максимилиан Шимек.

Что именно Бернатик делал возле гостиницы 15 октября 2014 года и зачем он туда приехал, не ясно. Бернатик-младший не ответил на вопрос Респекта и радиожурнала. Его адвокат Радек Ондруш сначала сказал, что он мог стоять на перекрестке возле отеля, однако после встречи со своим клиентом юрист заявил, что Бернатик никогда не был в указанном месте в тот день, и он никогда не встречался с россиянами.

Что было раньше

В начале мая "Чешское радио" сообщило, что, по его данным, за день до взрыва первого склада в Врбетице в октябре 2014 года, временным работникам склада неожиданно дали отгул. Кроме того, на склад боеприпасов пришел Бернатик-младший, один, что было, как подчеркнул местный персонал, "необычно, ведь раньше до этого он всегда ходил проверять товар вдвоем с кем-нибудь".

Контекст

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов под Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.

Тогда взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. За день до взрыва склада в нем, по сообщениям, были россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

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