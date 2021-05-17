Взрывы в Чехии: СМИ говорят, владелец компании по производству оружия Imex Group накануне был у отеля, где жили Мишкин и Чепига

Детали

Так, накануне взрыва на складе боеприпасов, руководитель Imex Group Петр Бернатик-младший, по данным его мобильного телефона, передвигался недалеко от гостиницы "Corrado" в Остраве. Тогда же в отеле была размещена пара российских агентов ГРУ, Анатолий Чепига и Александр Мишкин, подозреваемые во взрыве. Об этом журналисты сообщают со ссылкой на пять достоверных источников, знакомых с ходом расследования.

Так, утром 15 октября 2014 Бернатик-младший ехал на служебной машине из своей квартиры в Остраве. Через полчаса езды он внезапно поехал в обратном направлении, чтобы сделать одну очень необычную остановку. Согласно данным о местоположении с мобильного телефона, он остановился у отеля Corrado.

"Он провел там около 40 минут", - рассказали Respekt источники, знакомые с ходом расследования.

Невозможно с уверенностью сказать, находился ли он в то время непосредственно в отеле, однако он мог находиться на расстоянии не более ста метров, отмечают журналисты.

В то время, по данным Respekt, в отеле Corrado останавливалась пара россиян. Они были указаны в гостевой книге под именами Александр Петров и Руслан Боширов, что подтвердил изданию владелец гостиницы Максимилиан Шимек.

Что именно Бернатик делал возле гостиницы 15 октября 2014 года и зачем он туда приехал, не ясно. Бернатик-младший не ответил на вопрос Респекта и радиожурнала. Его адвокат Радек Ондруш сначала сказал, что он мог стоять на перекрестке возле отеля, однако после встречи со своим клиентом юрист заявил, что Бернатик никогда не был в указанном месте в тот день, и он никогда не встречался с россиянами.

Что было раньше

В начале мая "Чешское радио" сообщило, что, по его данным, за день до взрыва первого склада в Врбетице в октябре 2014 года, временным работникам склада неожиданно дали отгул. Кроме того, на склад боеприпасов пришел Бернатик-младший, один, что было, как подчеркнул местный персонал, "необычно, ведь раньше до этого он всегда ходил проверять товар вдвоем с кем-нибудь".

Контекст

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов под Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.



Тогда взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. За день до взрыва склада в нем, по сообщениям, были россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.



