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Расследователи заметили подозрительные детали событий на складах в Врбетице за день до взрыва

Расследователи заметили подозрительные детали событий на складах в Врбетице за день до взрыва

Киев  •  УНН

 • 22460 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В феврале этого года чешская полиция задержала владельца оружейной компании Imex Group Петра Бернатика. Следователи-криминалисты допрашивали его, учитывая необычное поведение накануне взрыва и подозрения в сокрытии информации в связи со взрывами на двух складах, что его компания арендовала в Врбетице. Об этом сообщает "Чешское радио", передает УНН.

Детали

По данным "Чешского радио", за день до взрыва первого склада в октябре 2014 года, временным работникам неожиданно дали отгул. Кроме того, на склад боеприпасов пришел Бернатик, один, что было, как подчеркнул местный персонал, "необычно, ведь раньше до этого он всегда ходил проверять товар вдвоем с кем-нибудь".

Так, рабочие получили неожиданное указание взять отгул на 15 октября. Вместо них в тот день на склад № 16 отправился только один человек, владелец компании Петр Бернатик-младший. На следующий день склад взорвался, в причастности к чему, по данным следствия, подозревают российскую военную разведку ГРУ.

Нетипичное для владельца компании поведение накануне ЧП привлекло в ходе расследования дела внимание полиции. По данным журналистов, в феврале текущего года Бернатик был задержан и провел в камере предварительного заключения 48 часов. Факт задержания "Чешскому радио" подтвердили три источника, как в силовых структурах, так и представители ближайшего окружения владельца компании IMEX.

Задержание Бернатика, по мнению журналистов, свидетельствует о том, что полиция воспринимает владельца IMEX не только как свидетеля, но и в качестве подозреваемого, а именно в сокрытии фактов в связи со взрывом. В частности, следователи и спецслужбы расследуют, помогал ли он, сознательно или неосознанно, предполагаемым российским агентам проникнуть в помещение в Врбетице.

Адвокат IMEX Радек Ондруш признал, что временным работникам действительно дали выходной 15 октября 2014 года, хотя работы было много; со склада должны были вывезти большую партию. Он аргументировал это тем, что "за ними некому было присмотреть". По его словам, специалисты компании по производству оружия Лудек Петршик и Вратислав Гавранек как раз в это время работали в Остраве.

"Приход временных работников был организован Петршиком, поэтому он, что логично, оставил их дома, ведь у него были другие дела в Остраве, а они не могли на складе находиться без него", - заявил Ондруш, отбросив сценарий, согласно которому Бернатик мог тайно позволить одному из российских агентов проникнуть на склад незамеченным.

По словам адвоката, "это просто совпадение, что буквально за день до взрыва владелец отправился на склад один, а компания дала отпуск работникам".

Дал выходной непосредственно Лудек Петршик, или это был приказ владельца, проверить невозможно, ведь и Петршик, и Гавранек погибли при взрыве в Врбетице. Фактом остается то, что накануне взрыва временные рабочие на складах IMEX отсутствовали, пишет издание.

Новый фигурант

Журналисты сообщают также о новой фигуре, имя которой ранее не было обнародовано. Речь идет о Николае Шапошникове, как отмечает издание, якобы россиянина с чешским паспортом и якобы бывшего военнослужащего ВС РФ, который сейчас проживает в Греции.

Чешская полиция и спецслужбы расследуют, мог ли он быть связан с российской военной разведкой ГРУ, заявляют журналисты-расследователи "Чешского радио".

В Чехию Шапошников переехал со своей семьей 27 лет назад. Бернатик знаком с ним уже несколько лет. И именно Шапошников, согласно данным новостного сервера Seznam, якобы отправил Бернатику электронное письмо с указанием дней, когда предполагаемые агенты ГРУ прибудут в Врбетице.

Это подтвердила журналистам-расследователям и родственница Шапошникова. "Речь шла о каком-то электронном письме с предложением или запросом, который он переслал. Это происходило регулярно, чтобы таким образом перенаправить предложение или запрос для тех, кто заинтересован в получении товара", - сообщила она.

Был ли Николай Шапошник осведомлен, что прибыть на склад боеприпасов на самом деле собирают не инспекторы, а предполагаемые секретные агенты Москвы, неясно. Хотя Шапошников переехал в Грецию около десяти лет назад, согласно первоначальным выводам следователей, во время взрывов 2014 года он находился в Чехии. Полиция допросила его сразу после взрывов, а также во второй раз недавно с помощью дистанционной связи. Что именно принес допрос, однако, не разглашается.

"Шапошников был нашим внештатным консультантом. Поэтому, вполне логично, они знакомы с господином Бернатиком", - подтвердил Ондруш.

По словам дяди Бернатика Иржи, который также работал в IMEX, "Шапошников был консультантом по оружию и взрывчатым веществам и переговорам с клиентами".

Контекст

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов под Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.

Тогда взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. За день до взрыва склада в нем, по сообщениям, находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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