Розслідувачі зауважили підозрілі деталі подій на складах у Врбетіце за день до вибуху

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За даними “Чеського радіо”, за день до вибуху першого складу в жовтні 2014 року, тимчасовим працівникам несподівано дали відгул. Окрім того, на склад боєприпасів прийшов Бернатік, один, що було, як підкреслив місцевий персонал, “незвично, адже раніше до цього він завжди ходив перевіряти товар удвох з ким-небудь”.

Так, робітники отримали несподівану вказівку взяти відгул на 15 жовтня. Замість них у той день на склад № 16 відправилася лише одна людина, власник компанії Петро Бернатік-молодший. На наступний день склад вибухнув, у причетності до чого, за даними слідства, підозрюють російську військову розвідку ГРУ.

Нетипова для власника компанії поведінка напередодні НП привернула під час розслідування справи увагу поліції. За даними журналістів, у лютому поточного року Бернатік був затриманий і провів в камері попереднього ув’язнення 48 годин. Факт затримання “Чеському радіо” підтвердили три джерела, як в силових структурах, так і представники найближчого оточення власника компанії IMEX.

Затримання Бернатіка, на думку журналістів, свідчить про те, що поліція сприймає власника IMEX не тільки як свідка, але і як підозрюваного, а саме в приховуванні фактів у зв’язку з вибухом. Зокрема, слідчі і спецслужби розслідують, чи допомагав він, свідомо чи несвідомо, передбачуваним російським агентам проникнути в приміщення в Врбетіце.

Адвокат IMEX Радек Ондруш визнав, що тимчасовим працівникам дійсно дали вихідний 15 жовтня 2014 року, хоча роботи було багато; зі складу повинні були вивезти велику партію. Він аргументував це тим, що “за ними не було кому дивитися”. За його словами, фахівці компанії з виробництва зброї Лудек Петршік і Вратіслав Гавранек якраз в цей час працювали в Остраві.

“Прихід тимчасових працівників було організовано Петршіком, тому він, що логічно, залишив їх вдома, адже у нього були інші справи в Остраві, а вони не могли на складі перебувати без нього”, — заявив Ондруш, відкинувши сценарій, згідно з яким Бернатік міг таємно дозволити одному з російських агентів проникнути на склад непоміченим.

За словами адвоката, “це просто збіг, що буквально за день до вибуху власник відправився на склад один, а компанія дала відпустку працівникам”.

Чи дав вихідний безпосередньо Лудек Петршік, або це був наказ власника, перевірити неможливо, адже і Петршік, і Гавранек загинули під час вибуху у Врбетіце. Фактом залишається те, що напередодні вибуху тимчасові робочі на складах IMEX були відсутні, пише видання.

Новий фігурант

Журналісти повідомляють також про нову фігуру, ім’я якої раніше не було оприлюднено. Йдеться про Миколу Шапошнікова, як зазначає видання, нібито росіянина з чеським паспортом і нібито колишнього військовослужбовця ЗС РФ, який наразі проживає в Греції.

Чеська поліція і спецслужби розслідують, чи міг він бути пов’язаний з російською військовою розвідкою ГРУ, заявляють журналісти-розслідувачі “Чеського радіо”.

У Чехію Шапошніков переїхав зі своєю родиною 27 років тому. Бернатік знайомий з ним уже кілька років. І саме Шапошніков, згідно з даними новинного сервера Seznam, нібито відправив Бернатіку електронного листа із зазначенням днів, коли передбачувані агенти ГРУ прибудуть у Врбетіце.

Це підтвердила журналістам-розслідувачам і родичка Шапошнікова. “Йшлося про якийсь електронний лист із пропозицією або запитом, який він переслав. Це відбувалося регулярно, щоб таким чином перенаправити пропозицію або запит для тих, хто зацікавлений в отриманні товару”, - повідомила вона.

Чи був Микола Шапошників обізнаний, що прибути на склад боєприпасів насправді збирають не інспектори, а передбачувані секретні агенти Москви, неясно. Хоча Шапошніков переїхав до Греції близько десяти років тому, згідно з початковими висновками слідчих, під час вибухів 2014 року він перебував у Чехії. Поліція допитала його відразу після вибухів, а також вдруге недавно за допомогою дистанційного зв’язку. Що саме приніс допит, однак, не розголошується.

“Шапошніков був нашим позаштатним консультантом. Тому, цілком логічно, вони знайомі з паном Бернатіком”, - підтвердив Ондруш.

За словами дядька Бернатіка Іржі, який також працював в IMEX, “Шапошніков був консультантом зі зброї і вибухових речовин і переговорів з клієнтами”.

Контекст

Чехія звинувачує російські спецслужби в причетності до вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце 16 жовтня 2014 року, внаслідок якого загинуло двоє людей.

Тоді вибухнули десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. За день до вибуху складу в ньому, за повідомленнями, перебували росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов, яких Велика Британія звинувачує в спробі отруїти колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.