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Вибухи в Чехії: ЗМІ кажуть, власник компанії з виробництва зброї Imex Group напередодні був біля готелю, де жили Мішкін і Чепіга

Київ • УНН

 • 20686 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Власник компанії Imex Group, яка орендувала склади під Врбетіце, напередодні першого з двох вибухів провів близько 40 хвилин неподалік готелю Corrado, де під фальшивими прізвищами раніше оселилися агенти ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. До такого висновку прийшли журналісти-розслідувачі видання Respekt, передає УНН.

Вибухи в Чехії: ЗМІ кажуть, власник компанії з виробництва зброї Imex Group напередодні був біля готелю, де жили Мішкін і Чепіга

Деталі

Так, напередодні вибуху на складі боєприпасів, керівник Imex Group Петро Бернатік-молодший, згідно з даними його мобільного телефону, пересувався недалеко від готелю "Corrado" в Остраві. Тоді ж в готелі була розміщена пара російських агентів ГРУ, Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, підозрювані у вибуху. Про це журналісти повідомляють з посиланням на п'ять достовірних джерел, знайомих з ходом розслідування.

Так, вранці 15 жовтня 2014 року Бернатік-молодший їхав на службовій машині зі своєї квартири в Остраві. Через півгодини їзди він раптово поїхав у зворотному напрямку, щоб зробити одну дуже незвичайну зупинку. Згідно з даними про місце розташування з мобільного телефону, він зупинився біля готелю Corrado.

"Він провів там близько 40 хвилин", - розповіли Respekt джерела, знайомі з ходом розслідування.

Неможливо з упевненістю сказати, чи перебував він у той час безпосередньо в готелі, проте він міг перебувати на відстані не більше ста метрів, відзначають журналісти.

У той час, за даними Respekt, в готелі Corrado зупинялася пара росіян. Вони були вказані в гостьовій книзі під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов, що підтвердив виданню власник готелю Максиміліан Шимек.

Що саме Бернатік робив біля готелю 15 жовтня 2014 року і навіщо він туди приїхав, не ясно. Бернатік-молодший не відповів на питання Респекта і радіожурналу. Його адвокат Радек Ондруш спочатку сказав, що він міг стояти на перехресті біля готелю, однак після зустрічі зі своїм клієнтом юрист заявив, що Бернатік ніколи не був в зазначеному місці в той день, і що він ніколи не зустрічався з росіянами.

Що було раніше

На початку травня "Чеське радіо" повідомило, що, за його даними, за день до вибуху першого складу у Врбетіце в жовтні 2014 року, тимчасовим працівникам складу несподівано дали відгул. Крім того, на склад боєприпасів прийшов Бернатік-молодший, один, що було, як підкреслив місцевий персонал, "незвичайно, адже раніше до цього він завжди ходив перевіряти товар удвох з ким-небудь".

Контекст

Чехія звинувачує російські спецслужби в причетності до вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце 16 жовтня 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

Тоді вибухнули десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. За день до вибуху складу в ньому, за повідомленнями, були росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов, яких Велика Британія звинувачує в спробі отруїти колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

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