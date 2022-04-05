Взрывы в районе Радехова: информации о пострадавших нет

Цитата

"По состоянию на этот час информации о пострадавших нет. Все, что можно будет сообщить, учитывая требования безопасности, я сообщу позже. Спокойной всем ночи", - написал Козицкий.

Напомним

Вблизи Козятина прогремел взрыв.