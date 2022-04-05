Вибухи у районі Радехова: інформації про постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Львівській області лунали вибухи в районі Радехова. Наразі інформації щодо постраждалих немає. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у своєму Telegram, передає УНН.
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"Станом на цю годину інформації щодо постраждалих нема. Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом. Спокійної всім ночі", - написав Козицький.
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Поблизу Козятина прогримів вибух.