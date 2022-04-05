Вибухи у районі Радехова: інформації про постраждалих немає

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"Станом на цю годину інформації щодо постраждалих нема. Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом. Спокійної всім ночі", - написав Козицький.

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Поблизу Козятина прогримів вибух.