Взрыв в доме в Сумах устроили специально - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Правоохранители выяснили, что взрыв в доме в Сумах намеренно совершил человек, который находится на постоянном учете у психиатра. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.
Как предварительно выяснили работники местной полиции, взрыв произошел в результате возгорания газовоздушной смеси. Один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина, находится на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газа и поджег сигарету.
С места происшествия спасатели эвакуировали 64 жителя дома, расселением людей занимается власть. Следственные действия продолжаются.
Напомним, из-за обрушения дома в Сумах погиб человек. В то же время, в ГосЧС сообщили подробности обрушения дома в Сумах.
Как сообщал УНН, уголовное производство открыли по факту взрыва в доме в Сумах.