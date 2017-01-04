Вибух в будинку у Сумах влаштували навмисно — поліція

Як попередньо з‘ясували працівники місцевої поліції, вибух стався внаслідок займання газоповітряної суміші. Один з жителів будинку, власник квартири на сьомому поверсі, 59-річний чоловік, що перебуває на постійному обліку у психіатра з відповідним діагнозом, після сімейної сварки навмисне відкрив на кухні вентилі газової плити, напустив у приміщення газу та підпалив цигарку.



З місця події рятувальники евакуювали 64 жителя будинку, розселенням людей займається міська влада. Слідчі дії тривають.

Надаємо, через обрушення будинку в Сумах загинула людина. Водночас, в ДСНС повідомили подробиці обрушення будинку в Сумах.

Як повідомляв УНН, кримінальне провадження відкрили за фактом вибуху в будинку у Сумах.