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Взрыв в Афганистане: число жертв возросло до 40 человек, десятки ранены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В результате взрыва бомбы в автомобиле в центральной провинции Афганистана Газни погибли по меньшей мере 40 афганских солдат и 24 получили ранения. Об этом пишет CNN со ссылкой на департамент здравоохранения Газни, передает УНН.

Отмечается, что нападающий подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль перед базой безопасности в провинции Дех-Як.

Согласно заявлению афганского министерства обороны, нападающий столкнулся с силами безопасности при попытке проникнуть на базу. Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Добавляется, что взрыв был направлен на комплекс сил гражданской защиты, крыло афганских сил безопасности, об этом местные власти сообщили агентству Reuters. По их словам, в результате взрыва были повреждены гражданские здания вокруг комплекса, и там могли пострадать еще больше людей.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан подтвердил, что произошел взрыв бомбы в автомобиле, но не предоставил никакой дополнительной информации о целях нападения или возможные жертвы.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в результате взрыва в Афганистане погибли не менее 26 человек, еще 16 получили ранения.

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