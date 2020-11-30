Вибух в Афганістані: кількість жертв зросла до 40 осіб, десятки поранені

Зазначається, що нападник підірвав начинений вибухівкою автомобіль перед базою безпеки в провінції Дех-як.

Згідно із заявою афганського міністерства оборони, нападник зіткнувся з силами безпеки при спробі проникнути на базу. Поки жодна група не взяла на себе відповідальність.

Додається, що вибух був спрямований на комплекс сил громадського захисту, крило афганських сил безпеки, про це місцева влада повідомила агентству Reuters. За їх словами, в результаті вибуху були пошкоджені цивільні будинки навколо комплексу, і там могли постраждати ще більше людей.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарік Аріан підтвердив, що стався вибух бомби в автомобілі, але не надав ніякої додаткової інформації про цілі нападу або можливі жертви.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в результаті вибуху в Афганістані загинуло щонайменше 26 осіб, ще 16 отримали поранення.