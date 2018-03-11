Взрыв в Полтаве мог быть самоубийством - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Подрыв неизвестного предмета в Полтаве скорее всего был осуществлен с целью самоубийства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.
"Погиб 31-летний мужчина, безработный, холостой. Проживал с родителями. Около 19:30 произошла ссора с родителями, после чего он, по словам отца, поднялся в свою комнату, взял какое-то устройство и вышел из дома. Затем мужчина отошел в сторону и прогремел взрыв. Уголовное производство открыто и расследуется по статье 115 (убийство) с пометкой "самоубийство", - сообщили в полиции.
Также отмечено, что, скорее всего, взорвалось самодельное взрывное устройство, обломки отправлены на экспертизу.
Напомним, вечером, 10 марта, на одной из улиц Полтавы произошел взрыв, в котором погиб мужчина.