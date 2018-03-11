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Вибух у Полтаві міг бути самогубством – поліція

Вибух у Полтаві міг бути самогубством – поліція

Київ • УНН

 • 13067 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Підрив невідомого предмета у Полтаві скоріше за все був здійснений з метою самогубства. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

"Загинув 31-річний чоловік, безробітний, неодружений. Проживав з батьками. Близько 19:30 сталась сварка з батьками, після чого він, за словами батька, піднявся в свою кімнату, взяв якийсь пристрій і вийшов з дому. Потім чоловік відійшов вбік і пролунав вибух. Кримінальне провадження відкрито розслідується за статтею 115 (вбивство) з приміткою "самогубство", - повідомили у поліції.

Також зазначено, що, скоріше за все, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, уламки наразі відправлені на експертизу.

Нагадаємо, ввечері, 10 березня, на одній з вулиць Полтави стався вибух, в якому загинув чоловік.

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