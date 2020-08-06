Взрыв в Ливане: Трамп выразил сомнения относительно причин катастрофы, заявив, что "никто не знает точно"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Никто точно не знает в настоящий момент, мог ли взрыв в Бейруте стать результатом нападения. Такое мнение выразил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отмечает УНН.
"Что бы там ни произошло, это ужасно. Но в действительности они не знают, что это. Никто пока не знает", - сказал американский лидер.
Во вторник Трамп заявлял, что американские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась бомба, и речь идет об атаке.
Отвечая вчера на вопрос, уверен ли он, что в Бейруте произошла атака, а не своего рода инцидент, американский лидер отметил: “Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов... Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да”.
Брифинг президента США в Белом доме, 5 августа 2020 года:
Первые часы после взрыва в Бейруте, 4 августа 2020 года: