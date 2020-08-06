Вибух у Лівані: Трамп висловив сумніви щодо причин катастрофи, заявивши, що "ніхто не знає точно"

“Що б там не сталося, це жахливо. Але в дійсності вони не знають, що це. Ніхто поки не знає”, — сказав американський лідер.

У вівторок Трамп заявляв, що американські генерали вважають, що в ліванській столиці вибухнула бомба, і мова йде про атаку.

Відповідаючи вчора на запитання, чи впевнений він, що в Бейруті відбулася атака, а не свого роду інцидент, американський лідер зазначив: “Виходячи з вибуху, схоже на те. Я зустрічався з деякими з наших чудових генералів... Схоже, вони думають, що це була атака. Це була якась бомба, так”.

Брифінг президента США в Білому домі, 5 серпня 2020 року:

Перші години після вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року: