Вибух у Лівані: Трамп висловив сумніви щодо причин катастрофи, заявивши, що "ніхто не знає точно"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Ніхто точно не знає зараз, чи міг вибух в Бейруті стати результатом нападу. Таку думку висловив в середу президент США Дональд Трамп на прес-конференції в Білому домі, зазначає УНН.
“Що б там не сталося, це жахливо. Але в дійсності вони не знають, що це. Ніхто поки не знає”, — сказав американський лідер.
У вівторок Трамп заявляв, що американські генерали вважають, що в ліванській столиці вибухнула бомба, і мова йде про атаку.
Відповідаючи вчора на запитання, чи впевнений він, що в Бейруті відбулася атака, а не свого роду інцидент, американський лідер зазначив: “Виходячи з вибуху, схоже на те. Я зустрічався з деякими з наших чудових генералів... Схоже, вони думають, що це була атака. Це була якась бомба, так”.
Брифінг президента США в Білому домі, 5 серпня 2020 року:
Перші години після вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року: