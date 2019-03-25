Взрыв в Киеве: погиб подозреваемый в убийстве Тараса Познякова

Кингисепп находился в розыске с 2016 года. Его личность была установлена в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту без вести пропавшего жителя Львова 25-летнего Тараса Познякова. В рамках досудебного расследования кроме Кингисеппе было устанавливаемые личность второго подозреваемого - им оказался 36-летний Дмитрий Голуб, житель Черновцов.

В августе 2016 года Голуба задержали.

Относительно Кингисеппе, то о нем правоохранители сообщали, что он является уроженцем города Кирово-Чепецк Кировской области, Российской Федерации, гражданином России. Он был объявлен в международный розыск.

"Разыскиваемый Кингисепп Луан Николаевич, позывной "Лука", может иметь при себе огнестрельное оружие, хорошо владеет холодным оружием, навыками рукопашного боя", - сообщили тогда в полиции.

Тогда правоохранители заявляли об участии Голуба и Кингисеппе в АТО и вероятной причастности к "Правому сектору".



Напомним, 4 апреля 2016 Тарас Позняков, который автомобилем отправился из Львова в Киев, исчез.

Позже полиция нашла его автомобиль.

Как сообщал УНН, 23 марта в одной из квартир в доме на проспекте Науки погиб гражданин РФ, разыскиваемый по подозрению в убийстве. Предварительной причиной взрыва стало неосторожное обращение со взрывчаткой. Погибшим оказался гражданин РФ Луан Кингисепп, 1991 года рождения.