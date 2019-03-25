Взрыв в Киеве: погиб подозреваемый в убийстве Тараса Познякова

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 4384 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 9282 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 10065 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43078 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 93568 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 139597 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 129931 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71349 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76260 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188888 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
54%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 8374 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 12528 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 16461 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15114 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 19469 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 4384 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 9282 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 139597 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 129931 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 96729 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12767 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15019 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17418 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20309 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21891 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Взрыв в Киеве: погиб подозреваемый в убийстве Тараса Познякова

Киев • УНН

 • 17166 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Во взрыве в квартире в Голосеевском районе столицы погиб Луан Кингисепп, который был объявлен в розыск по подозрению в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

Взрыв в Киеве: погиб подозреваемый в убийстве Тараса Познякова

Кингисепп находился в розыске с 2016 года. Его личность была установлена в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту без вести пропавшего жителя Львова 25-летнего Тараса Познякова. В рамках досудебного расследования кроме Кингисеппе было устанавливаемые личность второго подозреваемого - им оказался 36-летний Дмитрий Голуб, житель Черновцов.

В августе 2016 года Голуба задержали.

Относительно Кингисеппе, то о нем правоохранители сообщали, что он является уроженцем города Кирово-Чепецк Кировской области, Российской Федерации, гражданином России. Он был объявлен в международный розыск. 

"Разыскиваемый Кингисепп Луан Николаевич, позывной "Лука", может иметь при себе огнестрельное оружие, хорошо владеет холодным оружием, навыками рукопашного боя", - сообщили тогда в полиции.

Тогда правоохранители заявляли об участии Голуба и Кингисеппе в АТО и вероятной причастности к "Правому сектору".

Напомним, 4 апреля 2016 Тарас Позняков, который автомобилем отправился из Львова в Киев, исчез.
Позже полиция нашла его автомобиль.

Как сообщал УНН, 23 марта в одной из квартир в доме на проспекте Науки погиб гражданин РФ, разыскиваемый по подозрению в убийстве. Предварительной причиной взрыва стало неосторожное обращение со взрывчаткой. Погибшим оказался гражданин РФ Луан Кингисепп, 1991 года рождения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99