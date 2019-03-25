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Вибух у Києві: загинув підозрюваний у вбивстві Тараса Познякова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У вибуху в квартирі в Голосіївському районі столиці загинув Луан Кінгісепп, якого було оголошено в розшук за підозрою у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Про це УНН повідомляє з посиланням на правоохоронні органи.

Вибух у Києві: загинув підозрюваний у вбивстві Тараса Познякова

Кінгісепп перебував у розшуку з 2016 року. Його особу було встановлено в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом безвісти зниклого жителя Львова 25-річного Тараса Познякова. В рамках досудового розслідування окрім Кінгісеппа було встановлювано особу другого підозрюваного - ним виявився 36-річний Дмитро Голуб, житель Чернівців.

У серпні 2016 року Голуба затримали.

Щодо Кінгісеппа, то про нього правоохоронці повідомляли, що він є уродженцем міста Кірово-Чепецьк Кіровської області, Російської Федерації, громадянином Росії. Його було оголошено у міжнародний розшук.

"Розшукуваний Кінгісепп Луан Миколайович, позивний "Лука", може мати при собі вогнепальну зброю, добре володіє холодною зброєю, навиками рукопашного бою", - повідомили тоді у поліції.

Тоді ж правоохоронці заявляли про участь Голуба та Кінгісеппа в АТО та ймовірну причетність до "Правого сектора". 

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков, який автомобілем вирушив зі Львова до Києва, зник.
Пізніше поліція знайшла його автомобіль.

Як повідомляв УНН, 23 березня в одній з квартир в будинку на проспекті Науки загинув громадянин РФ, розшукуваний за підозрою у вбивстві. Попередньою причиною вибуху стало необережне поводження з вибухівкою. Загиблим виявився громадянин РФ Луан Кінгісепп, 1991 року народження.

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