Вибух у Києві: загинув підозрюваний у вбивстві Тараса Познякова

КИЇВ. 23 березня. УНН. У вибуху в квартирі в Голосіївському районі столиці загинув Луан Кінгісепп, якого було оголошено в розшук за підозрою у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Про це УНН повідомляє з посиланням на правоохоронні органи.