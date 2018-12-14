Взрыв в Фастове: отселенных жильцов разместят в больницах и лицеях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Для отселенных жильцов дома в Фастове Киевской области, в котором сегодня утром прогремел взрыв, подготовили 100 мест для временного проживания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения. Подготовлено 100 мест (в двух больницах и лицеи) для временного проживания отселенных жителей дома. Развернуты пункты обогрева", – говорится в сообщении.
Как уточнили в отделе коммуникации управления областной полиции, в Фастове создан оперативный штаб по ликвидации последствий разрушения дома и дальнейшего расселения эвакуированных жителей.
Напомним, взрыв на третьем этаже пятиэтажного дома в городе Фастов Киевской области произошел сегодня утром. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа без последующего горения. Из дома эвакуировали 10 человек.
Известно об одном пострадавшем: мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги. Спасатели проводят работы по поиску людей, которые возможно находятся под завалами.