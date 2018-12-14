Вибух у Фастові: відселених мешканців розмістять у лікарнях та ліцеях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Для відселених мешканців будинку у Фастові Київської області, у якому сьогодні вранці прогримів вибух, підготували 100 місць для тимчасового проживання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Підготовлено 100 місць (у двох лікарнях та ліцеї) для тимчасового проживання відселених мешканців будинку. Розгорнуто пункт обігріву", – йдеться в повідомленні.
Як уточнили у відділі комунікації управління обласної поліції, у Фастові створений оперативний штаб з ліквідації наслідків руйнації будинку та подальшого розселення евакуйованих мешканців.
Нагадаємо, вибух на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку у місті Фастів Київської області стався сьогодні вранці. За попередніми даними, це був вибух побутового газу без подальшого горіння. З будинку евакуювали 10 людей.
Наразі відомо про одного постраждалого: чоловік випав з 5-го поверху будинку, в результаті чого отримав травму ноги. Рятувальники проводять роботи з пошуку людей, які можливо перебувають під завалами.