Взрыв в Бердянске: 49-летняя женщина находится в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИӤВ. 10 марта. УНН. Женщина, которая была госпитализирована в больницу в результате взрыва в квартире одной из многоэтажек в Бердянске Запорожской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе полиции Запорожской области.
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"Сейчас женщина находится в больнице с тяжелыми травмами. Женщина жива, тяжелая, но жива", - сказали в пресс-службе.
В полиции подтвердили, что состояние женщины тяжелое.
Что было раньше
В результате взрыва в квартире одной из многоэтажек в Бердянске Запорожской области погибло двое мужчин, 49-летняя женщина была госпитализирована в больницу.