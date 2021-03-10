Вибух у Бердянську: 49-річна жінка перебуває у важкому стані

Цитата:

"Наразі жінка знаходитися в лікарні з тяжкими травмами. Жінка жива, тяжка, але жива", - сказали в пресслужбі.

У поліції підтвердили, що стан жінки тяжкий.

Що було раніше

Внаслідок вибуху у квартирі однієї з багатоповерхівок у Бердянську Запорізької області загинуло двоє чоловіків, 49-річну жінку було госпіталізовано до лікарні.