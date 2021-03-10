Вибух у Бердянську: 49-річна жінка перебуває у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Жінка, яка була госпіталізована до лікарні внаслідок вибуху у квартирі однієї з багатоповерхівок у Бердянську Запорізької області, перебуває у важкому стані. Про це журналісту УНН розповіли в пресслужбі поліції Запорізької області.
Цитата:
"Наразі жінка знаходитися в лікарні з тяжкими травмами. Жінка жива, тяжка, але жива", - сказали в пресслужбі.
У поліції підтвердили, що стан жінки тяжкий.
Що було раніше
Внаслідок вибуху у квартирі однієї з багатоповерхівок у Бердянську Запорізької області загинуло двоє чоловіків, 49-річну жінку було госпіталізовано до лікарні.