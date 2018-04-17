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Взрыв произошел на шахте на Донбассе: семь горняков пострадали

Взрыв произошел на шахте на Донбассе: семь горняков пострадали

Киев  •  УНН

 • 12629 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Взрыв произошел накануне на шахте "Покровская" в Донецкой области, семь горняков пострадали, один из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook, передает УНН.

"Семеро горняков пострадали, один из них - в тяжелом состоянии в результате взрыва на шахте "Покровская" в пгт Удачное. Событие произошло 16 апреля около 23 часов на 2-й южной лаве блока 7 на горизонте 470 метров", - сообщил он.

По его словам, в то время в шахте находилось 406 горняков, на аварийном участке - 37.

"Как сообщают мне спасатели, в 00:40 всех горняков с аварийного участка подняли на поверхность. Шесть пострадавших госпитализировали в Краматорский ожоговый центр, одного - в Мирноградскую больницу", - отметил Жебривский.

Он также добавил, что работа шахты приостановлена ​​только на аварийном участке, другие работают в штатном режиме.

Напомним, на Донбассе в результате обрушения породы погиб горняк.

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