Вибух стався на шахті на Донбасі: семеро гірників постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вибух стався напередодні на шахті "Покровська" на Донеччині, семеро гірників постраждали, один з них - у важкому стані. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook, передає УНН.
"Семеро гірників постраждали, один з них - у важкому стані внаслідок вибуху на шахті "Покровська" в смт Удачне. Подія сталася 16 квітня близько 23 години на 2-й південній лаві блоку 7 на горизонті 470 метрів", - повідомив він.
З його слів, на той час у шахті перебувало 406 гірників, на аварійній ділянці – 37.
"Як доповідають мені рятувальники, о 00:40 усіх гірників з аварійної ділянки підняли на поверхню. Шістьох постраждалих госпіталізували до Краматорського опікового центру, одного – до Мирноградської лікарні", - зазначив Жебрівський.
Він також додав, що робота шахти припинена лише на аварійній ділянці, інші працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обвалу породи загинув гірник.