Взрыв на Ровенском полигоне: назначена экспертиза металла "Молотов"

В настоящее время образцы переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где происходит их исследования.

Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета.



Как повидомялв УНН, миномет "Молот", скорее всего, разорвался из-за двойной его подзарядки, в результате чего погибли трое военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, а еще девять были ранены. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.