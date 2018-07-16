Взрыв на Ровенском полигоне: назначена экспертиза металла "Молотов"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Во время проведения служебного расследования относительно чрезвычайного происшествия, которое произошло на Ровенском общевойсковом полигоне, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак приказал провести экспертизу металла, из которого произведено ствол миномета М-15 "Молот" на базе научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В настоящее время образцы переданы в научно-исследовательскую лабораторию, где происходит их исследования.
Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета.
Как повидомялв УНН, миномет "Молот", скорее всего, разорвался из-за двойной его подзарядки, в результате чего погибли трое военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, а еще девять были ранены. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.