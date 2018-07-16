Вибух на Рівненському полігоні: призначено експертизу металу "Молотів"

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Під час проведення службового розслідування щодо надзвичайної події, яка сталася на Рівненському загальновійськовому полігоні, Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак наказав провести експертизу металу, з якого вироблено ствол міномету М-15 "Молот" на базі науково-дослідної лабораторії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

На даний час зразки передані до науково-дослідної лабораторії, де відбувається їх дослідження.

Висновки за результатами експертизи допоможуть встановити об’єктивну причину вибуху міномету.

Як повідомялв УНН, міномет “Молот”, скоріше за все, розірвався через подвійне його заряджання, у результаті чого загинули троє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а ще дев’ятеро були поранені. Про це сьогодні сказав заступник міністра оборони України Ігор Павловський під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

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