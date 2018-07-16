Вибух на Рівненському полігоні: призначено експертизу металу "Молотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Під час проведення службового розслідування щодо надзвичайної події, яка сталася на Рівненському загальновійськовому полігоні, Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак наказав провести експертизу металу, з якого вироблено ствол міномету М-15 "Молот" на базі науково-дослідної лабораторії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
На даний час зразки передані до науково-дослідної лабораторії, де відбувається їх дослідження.
Висновки за результатами експертизи допоможуть встановити об’єктивну причину вибуху міномету.
Як повідомялв УНН, міномет “Молот”, скоріше за все, розірвався через подвійне його заряджання, у результаті чого загинули троє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а ще дев’ятеро були поранені. Про це сьогодні сказав заступник міністра оборони України Ігор Павловський під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.