Вибух на Рівненському полігоні: призначено експертизу металу "Молотів"

На даний час зразки передані до науково-дослідної лабораторії, де відбувається їх дослідження.

Висновки за результатами експертизи допоможуть встановити об’єктивну причину вибуху міномету.



Як повідомялв УНН, міномет “Молот”, скоріше за все, розірвався через подвійне його заряджання, у результаті чого загинули троє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а ще дев’ятеро були поранені. Про це сьогодні сказав заступник міністра оборони України Ігор Павловський під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.