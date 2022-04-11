Взрыв на нефтепродуктопроводе: в селе на Житомирщине разлилось дизтопливо

Детали

Сегодня в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа от правоохранителей поступило сообщение, что в результате взрыва на нефтепродуктопроводе "Самара-Западное направление" состоялась разгерметизация на территории Овручской громады в селе Рудня Житомирской области.

Государственные инспекторы и специалисты лаборатории прибыли на место происшествия. Было зафиксировано разгерметизацию трубопровода и разлив на рельеф местности вещества похожего на дизельное топливо.

Сейчас инспекторы проводят отбор проб и замеры площадей загрязненных территорий. После окончания лабораторных исследований специалистами будет рассчитана вред нанесен окружающей среде.

Кроме того, все материалы дела будут направлены в ГУНП для присоединения к уголовному производству.

О результатах проведенных исследований дополнительно информировать.