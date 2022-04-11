Вибух на нафтопродуктопроводі: у селі на Житомирщині розлилось дизпаливо
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Внаслідок вибуху на нафтопродуктопроводі "Самара - Західний напрямок" відбулась розгерметизація на території Овруцької громади в селі Рудня Житомирської області. Зафіксовано розгерметизацію трубопроводу та розлиття на рельєф місцевості речовини схожої на дизельне пальне. Про це йдеться у повідомленні Держекоінспекції, передає УНН.
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Сьогодні до Державної екологічної інспекції Поліського округу від правоохоронців надійшло повідомлення, що внаслідок вибуху на нафтопродуктопроводі "Самара - Західний напрямок" відбулась розгерметизація на території Овруцької громади в селі Рудня Житомирської області.
Державні інспектори та фахівці лабораторії прибули на місце події. Було зафіксовано розгерметизацію трубопроводу та розлиття на рельєф місцевості речовини схожої на дизельне пальне.
Наразі інспектори проводять відбір проб та заміри площ забруднених територій. Після закінчення лабораторних досліджень фахівцями буде розрахована шкода нанесена навколишньому природному середовищу.
Крім того, всі матеріали справи будуть направлені до ГУНП для приєднання до кримінального провадження.
Про результати проведених досліджень додатково інформуватимемо.